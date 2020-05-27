Літо – лише за календарем: синоптики прогнозують другу хвилю холоду на Тернопільщині в червні

Літо на Тернопільщині за термометром розпочнеться пізніше, ніж календарне. Адже ще 2 червня синоптики прогнозують другу хвилю холоду.



Синоптики зауважують, що найближчим часом тернополянам не варто сподіватися на тепло та літні градуси. До кінця травня будемо у такому режимі, як зараз. Прохолодна, дощова погода. Наразі маємо занижений температурний режим. За нормою середньодобова температура – 15 градусів, а по факту маємо 10-11.



Навіть у перші дні літа тепло, швидше за все, не потішить жителів Тернопільської області. Адже 2 червня прогнозують другу хвилю холоду з північного сходу. Можливі навіть заморозки.



Тож, щонайменше перших 5-7 днів літа також, за прогнозами синоптиків, буде холодно. Далі погоду на Тернопільщині поки важко передбачити.

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