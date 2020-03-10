Розпочну з оцінки результатів. На мій погляд вони були не просто непоганими, а навіть дуже добрими, якщо оцінювати партійну ситуацію у всеукраїнському порівнянні. Я був у витоків створення обласної організації, 10 років її очолював, і можу бути не тільки професійно-обізнаним, а й, повірте, об’єктивним. Зрештою, цифри – то вперта річ, і вони говорять самі за себе. Скажімо, у Тернополі Анатолій Гриценко на виборах Президента, у порівнянні з іншими обласними центрами, тричі отримував найкращі результати. Щоб проілюструвати це порівняння візьму виборчі цифри наших львівських сусідів. У 2010-ому тернополяни віддали Гриценку 5,21% і це був найвищий показник в Україні, другий результат в рідних Черкасах -3,8%, а львів’яни посіли третє місце з 3.12%. У 2014-ому році лідер «Громадянської позиції» на президентських виборах отримав у Тернополі також перший результат серед обласних центрів – 10,08%, черкащини були другими з результатом 8,75% , а у львів’ян знову був третій результат – 7.5%. Але найефективнішою наша місцева організація була на минулорічних президентських виборах. Кандидату Анатолію Гриценку свої голоси віддали майже 23% тернополян, а у Львові був вже другий результат – на 5% менше. На місцевих виборах у 2015-ому ми вибороли друге партійне місце в Україні, і тільки у Тернополі і Львові «Громадянська позиція» отримала депутатські місця в обласних і міських радах. І це, знаєте, не просто сухі статистичні цифри. За ними стоїть праця місцевих партійців, які були поруч, і довіра виборців, яка зовсім непросто завойовується. Принагідно дякую усім…