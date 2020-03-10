У Тернополі заборонено проводити масові заходи

10 березня відбулося засідання оперативного штабу з питань координації дій щодо недопущення занесення і поширення на території громади випадків захворювань, спричинених коронавірусом.

Заслухавши доповіді членів оперативного штабу, було вирішено від 11 березня 2020 року заборонити на території Тернопільської міської територіальної громади проведення масових заходів у закритих приміщеннях та максимально їх обмежити на відкритих майданчиках. Про це повідомляють у міській раді.

Також рекомендовано жителям тимчасово утриматися від поїздок та подорожей у країни, де є факти виявлення та поширення коронавірусу, а громадянам, які нещодавно повернулися із цих країн, обмежити спілкування та звернутися до сімейного лікаря.

Керівникам суб’єктів господарювання та підприємцям, – максимально організувати роботу установ так, щоб ліквідувати черги; сприяти організації системи електронних платежів; працівників із ознаками ГРВІ не допускати до роботи до повного одужання; обмежити відрядження працівників по Україні та поза межами.

У навчальних закладах буде посилено контроль за проведенням протиепідемічних та дезінфекційних заходів в закладах освіти, зокрема будуть регулярно провітрювати класи, частіше мити місця загального користування, проводити роз’яснювальну роботу.

Додатково будуть проводити дезінфекцію громадського транспорту, а у медичних установах – обмежувати відвідування пацієнтів, які перебувають на лікуванні.

Протокол із повним переліком заборон та рекомендацій додається