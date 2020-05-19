Нещодавно депутат Тернопільської міської ради, громадський діяч Петро Ландяк, повертаючись з рідного села Заліщицького району, в черговий раз маневрував дорогою, щоб об’їхати небезпечні ями. Чоловік, згадавши поїздку у польське місто, вирішив проасистувати обласній владі та підказати, як потрібно працювати.

Чомусь згадав я польське місто Глівіце. Пройшло 15 років, а в нас, як бачимо , за “нашими ямами”, чомусь не встигає ні влада, ні фірми, які відповідають за стан доріг, – ділиться думками Петро Ландяк у мережі Фейсбук.

У 2005 році він разом з Михайлом Ратушняком і Тарасом Гребеняком перебували в складі Тернопільської делегації з візитом в місті Глівіце, Республіка Польща. Бюджет цього міста, з населенням трішки менше, як наш Тернопіль, на той час, в доларовому еквіваленті, був у 10 разів більший нашого тернопільського, – пише Петро Ландяк.

Управління житлово-комунального господарства міста Глівіце очолювала жінка, однак відчувалось, з твердою “чоловічою” рукою. Вона розповіла багато цікавого з досвіду їхньої роботи. Однак, Петра Ландяка найбільше вразила наступна інформація: якщо на вулицях з’являлась навіть найменша яма, то поки комунальна служба, яка здійснює нагляд за дорогами, це зафіксує – фірма, яка робила ремонт вулиці, завжди встигала її замостити. І це так відбувалось, як літом так і зимою, не дивлячись на погодні умови.

І скільки років нам ще потрібно, щоб такі прості проблеми вирішувалися, як в наших сусідів. А ями на трасі Тернопіль-Чернівці та по інших дорогах республіканського та обласного значення потрібно негайно замостити. Нічого недосяжного тут немає. Дороги, утримання і поточний ремонт – це тест для влади на виконання елементарних задач, – вважає Петро Ландяк

Дане зауваження Петро Ландяк просить прес-службу обласної державної адміністрації передати керівництву області.