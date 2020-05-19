Від сьогодні Кременець став зоною поліцейського контролю

Від сьогоднішнього ранку Кременець став зоною поліцейського контролю. Таке доручення отримали місцеві правоохоронці у зв’язку з проведенням карантинних заходів у Тернопільській області, спрямованих на запобігання, виникнення та поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19. Заручниками певних незручностей кременчани будуть до особливого розпорядження, – пише Терен.

Згідно доручення начальника ГУНП у Тернопільській області, у місто впускатимуть лише місцевих, тих, що працюють у Кременці та забезпечують життєдіяльність міста за наявності необхідних документів. Інші транспортні засоби скеровуватимуть в об’їзд автомобільною дорогою М-19.

Два поліцейські пости працюватимуть щоденно з 7.00 до 22.00. Уже сьогодні на одному з них утворився затор. Відтак, кременчани запізнювалися на роботу. Проте, ці заходи необхідні задля безпеки та здоров’я людей, переконують правоохоронці.