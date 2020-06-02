31 травня відбулась конференція Тернопільської міської партійної організації «Сила Людей», під час якої партійці затвердили оновлений склад керівних органів «Сили Людей Тернополя». Головою міської організації вдруге обрали підприємця, політика, громадського діяча Олега Різника.

Голосували партійці таємно бюлетенями. Кожен голос враховувала лічильна комісія. Олег Різник каже, що дуже цінує те, що однопартійці практично одноголосно підтримали його кандидатуру.

«Ми зробили не мало за минулий рік. Та все одно цього не достатньо, я вважаю. Тому в 2020 році буде працювати вдвічі більше. Тим паче, на нас чекають місцеві вибори, в яких плануємо взяти активну участь. Дякую членам команди за те, що довірили мені очолювати організацію й надалі. Для мене це велика честь. Сподіваюся, що не підведу!»,- каже Олег Різник.

Також цього дня відбулась перша конференція Тернопільської обласної партійної організації «Сила Людей», на якій члени команди проголосували за склад організації та обрали керівника. Ним став доктор наук, громадський діяч, політик Ігор Турський.

«Сьогодні відбулася визначна подія для нашої організації. Ми перезавантажили обласну організацію, обрали керівний склад. Для нас це важливий крок, бо готуємося до виборів. Ми довго до цього йшли, відчуваємо відповідальність перед тими людьми, які нас довго підтримують»,- каже Ігор Турський.

Крім цього «Сила Людей» Тернопільщини тепер має свої представників у Києві в головному керівному органі партії – «Політичній раді». Так шляхом таємного голосування в політраду делегували підприємця, одного з успішних депутатів Тернопільської міської ради 6-го і 7-го скликань. Івана Сороколіта та успішного міського голову Чорткова, переможця всеукраїнського проекту «Нові лідери». Володимира Шматька.

«Дякую партійцям за довіру. Сьогодні нашим завданням є участь та хороший результат на місцевих виборах. Ми готуємося і кожен, хто розділяє наші цінності, хто підтримує створення партії власними ресурсами, той сьогодні в «Силі Людей». Дуже хочу подякувати тим людям, які не йдуть під невідомі проекти, не спокушаються на невідомі гроші, а стають частинкою справжньої політичної партії в Україні. Нехай вона дуже повільно створюється, нехай потрібно багато часу. Це важкий процес. Так, до політики дуже мало довіри, але завдання «Сили Людей» в Тернопільській області – це показати, що політику можна робити якісно, за це здобувати довіру та нести відповідальність», – каже Володимир Шматько.