Вагітність – З ПЕРШИХ ДНІВ

З настанням вагітності організм жінки відразу починає перебудовуватися в роботі і готуватися до виношування дитинчати. Адже молодій мамі належить шлях в 40 тижнів, коли вона буде носити в собі малюка, а її організм створить для цього всі найсприятливіші умови, забезпечить дитинку не тільки маленькою, затишною квартирою, а й харчуванням, киснем. Жінка, яка отримала довгоочікувану вагітність, з особливою увагою ставиться до всіх змін у своєму організмі, прислухається до кожного нового відчуття!

А як же повинна себе відчувати жінка на самому початку вагітності?

Перша ознака «цікавого» положення, звичайно менструації, які не почалися вчасно. Уже в перший день затримки можна робити сечовий тест на вагітність – з великою ймовірністю він покаже істинний результат. Більш інформативним і важливим для акушер-гінеколога буде значення хоріонічного гонадотропіну людини, що визначається по крові вагітної жінки. Це гормон, який виробляється майбутньою плацентою. Він з’являється в організмі жінки з перших годин вагітності і активно збільшується в подальшому. За кількістю цього гормону лікар буде судити про термін вагітності, відсутність патологічних станів і норми розвитку даної вагітності і зорієнтує про більш оптимальні терміни ультразвукового дослідження.

Нагрубання і збільшення молочних залоз. Ознака, що поступово з’являється. Якщо жінка обстежила груди протягом останнього року, була на огляді у мамолога, проходила ультразвукове дослідження молочних залоз, і отримала від лікаря висновок – здорова, турбуватися нема про що! Молочні залози вступають в нову фазу розвитку і готуються до майбутнього годування дитини. У разі якщо молочні залози не обстежені більше року, рекомендується пройти УЗД, для виключення можливої ​​патології, тим більше, що дане обстеження знадобиться акушер-гінекологу для постановки на облік у зв’язку з вагітністю.

Тягнучі болі внизу живота. Можуть бути нормою, тільки якщо виникають не частіше 1-2 разів на день, і самостійно проходять через кілька хвилин. В інших випадках болі внизу живота, звичайно, не є показником патологічного або ускладненого перебігу вагітності, але все ж необхідно звернутися до лікаря. Гінеколог встановить причину болю і дасть рекомендації стосовно режиму, допустимого навантаження і, якщо необхідно, призначить лікування.

Нудота і блювання. Чи не найприємніші, але практично неминучі ознаки вагітності. Якщо нудота виникає переважно вранці, спробуйте боротися з нею харчуванням. Перед сном приготуйте для себе шматочок яблука чи банана, можна крекер або галетне печиво, підійде навіть сухарик. Вранці після пробудження, не встаючи з ліжка, поласувати таким «шматочком». Дуже часто саме це рятує від нападу ранкової нудоти, а також і інші хитрі звички:

добре допомагає невелика ложка меду;

пийте більше рідини, мінеральну воду, соки, чай;

з токсикозом добре бореться чай з імбиром;

харчуйтеся маленькими порціями – не менш 5-7 разів на день;

їжа повинна бути не жирною і не гострою;

уникайте задушливих приміщень;

більше гуляйте на свіжому повітрі;

рекомендується денний сон.

Якщо виникає блювота, особливо більше 1-2 разів на день, необхідно звернутися до лікаря. Може знадобитися додаткове обстеження і більш серйозне лікування.

Виділення зі статевих шляхів під час вагітності стають більш рясними. У нормі це прозорі, слизові виділення без запаху. Якщо в виділеннях «щось не так», краще звернутися до лікаря. У вас візьмуть мазок на ступінь чистоти піхви, подивляться, за рахунок чого виділення поміняли свій характер. Так як під час вагітності організм жінки перебуває в імунодепресивному стані, тобто імунітет матусі знижений – можуть виникати запальні зміни в піхві, які під час вагітності дуже важливо своєчасно пролікувати.

Якщо ж вас турбують кров’янисті або коричневі виділення зі статевих шляхів, панікувати не варто, але необхідно обов’язково в цей же день звернутися до лікаря. Це може бути однією з ознак загрози переривання вагітності, тому не варто займатися самолікуванням або вдаватися до вичікувальної тактики. Необхідно встановити причину виділень і вчасно почати лікування.

Сонливість, періодична загальмованість, підвищена стомлюваність, різка зміна настрою також нормальні ознаки вагітності, що розвивається.

Під час вагітності жінка повинна насолоджуватися своїм становищем, і якщо Вас щось турбує, нехай навіть на чийсь погляд якась дрібниця – краще звернутися до лікаря. Вас оглянуть, проведуть необхідні обстеження, пояснять як потрібно себе вести і які препарати приймати.

Вагітність зовсім не той час, коли потрібно проявляти самостійність. Будьте завжди на зв’язку зі своїм лікарем, тоді ніщо не піде з уваги. Вагітність пройде добре, і після закінчення 40 тижнів, ваш малюк своєю появою на світ віддячить вам за вашу турботу про нього!

Будьте здорові!