Старт роботи обласного осередку партії «За майбутнє».

Днями в Тернополі створено осередок політичної партії – «За майбутнє». До неї увійшли люди справи.

Головний орієнтир політичної сили: українці повинні відчувати, що вони – господарі на своїй землі. Партія «За майбутнє» ставить за мету об’єднання України і українців. На місце безладу має прийти видимий результат, якого чекає країна.

На Тернопіллі головними спікерами партії будуть:

Іван Чайківський – народний депутат України, член депутатської групи “За майбутнє” у Верховній Раді України

Володимир Болєщук – депутат Тернопільської обласної ради, голова Тернопільського осередку політичної партії «За майбутнє»

Андрій Цибульський – депутат Тернопільської обласної ради, заступник голови Тернопільського осередку політичної партії «За майбутнє»

Нагадаємо, 20 травня в Україні утворилася нова політична партія – «За майбутнє». Вона об’єднала людей з історіями власного успіху в господарюванні та управлінні. Депутати-мажоритарники, які входять до однойменної групи «За майбутнє» у Верховній Раді, представляють інтереси понад 4,5 млн виборців.

Рік українці чекали змін на краще – на поліпшення життя людей, на покращення бізнес-клімату, на наведення ладу в правоохоронній системі. Та змін на краще не побачили.

Депутати-мажоритарники несуть відповідальність перед своїми виборцями, знають їхні проблеми і захищають їхні права. Тому йдуть на місцеві вибори й будуть працювати над змінами для всієї країни. Люди повинні знати, що вони є господарями на своїй землі.

Представники партії переконані, що не можна ділити людей на «лівих» і «правих», треба консолідувати суспільство. Партія відкрита до співпраці з представниками різних напрямків і політичних поглядів.