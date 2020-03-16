21:55 | 16.03.2020
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У Чернівцях померла жінка з підозрою на коронавірус

Irena 4 Views Прокоментуй!

В інфекційному відділенні Чернівецької обласної клінічної лікарні близько 19:00 16 березня померла жінка, яка перебувала на стаціонарному лікуванні з підозрою на COVID-19.

Про це повідомили в Чернівецькій обласній державній адміністрації.

Там зазначили, що смерть настала внаслідок важкої супутньої неврологічної патології, не пов’язаної з проявами коронавірусної інфекції.

Напередодні у жінки взяли аналізи на наявність коронавірусу і відправили на перевірку. 

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