У Чернівцях померла жінка з підозрою на коронавірус

В інфекційному відділенні Чернівецької обласної клінічної лікарні близько 19:00 16 березня померла жінка, яка перебувала на стаціонарному лікуванні з підозрою на COVID-19.

Про це повідомили в Чернівецькій обласній державній адміністрації.

Там зазначили, що смерть настала внаслідок важкої супутньої неврологічної патології, не пов’язаної з проявами коронавірусної інфекції.

Напередодні у жінки взяли аналізи на наявність коронавірусу і відправили на перевірку.