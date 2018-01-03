Тернопільський депутат Петро Ландяк з оптимізмом увійшов у 2018 рік

Новий рік завжди дарує нову надію, приносить нові плани.

Я залишаюсь оптимістом. При цьому знаю і розумію , що шлях до успіху, як людини так і цілого народу, завжди є непростим, а часто і затяжним у часі.

Нехай розв’язок щоденних наших проблем та поступ на правильному шляху приносить кожному з нас життєву радість та прискорює бажаний час українського піднесення.

Нехай наполеглива праця в роботі і навчанні , які є дуже важливими чинниками успіху, принесе переможні результати та велике задоволення.

Нехай цей рік , нарешті і супроти всього негативного, таки стане переломним і буде роком українського зростання.

Оптимізму кожному з Вас, ВІРИ, НАДІЇ І ЛЮБОВІ, І БОЖОЇ ОПІКИ НА ВЕСЬ 2018-й рік.

Депутат міської ради Петро Ландяк