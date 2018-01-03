Яку обіцянку дали тернопільські пластуни-новаки?

“Ось зима вже за вікном. Чуєш? Казка йде до тебе,

Віє щастям і теплом Нам дарунок йде із неба.”

Насиченим видалось Свято Миколая “Нам дарунок йде із неба” у новаків ст. Тернопіль 25 грудня 2017 року Божого.

Юні новаки і новачки склали заяву вступу та новацьку обіцянку. Побували на новорічному дійстві “Пригоди в країні Морозива”, а також із казковим Принцом відшукали за допомогою кришталевої туфельки Попелюшку. А ще долучилися до дуже важливої місії – передачі Вифлиємського Вогню Миру колективу Тернопільського академічного обласного українського драматичного театру імені Т.Г.Шевченка.

Насамкінець кращі з кращих були відзначені грамотами вирізнення, а також усі чемні діти отримали солодкі подарунки.

“Обіцяємо цьогоріч намагатися ставати ще кращими”, – пообіцяло новацтво Тернополя після свята.