Тернопільський політик Петро Ландяк інформує про зміни у політичній партії “Громадянська позиція”

Тернопільський політик Петро Ландяк інформує про певні зміни у політичній партії “Громадянська позиція”.

Щоб було зрозуміліше, спочатку поясню один структурний нюанс. Партія побудована таким чином, що нею управляє Координаційна Рада, яка була утворена 5 років тому, взамін ліквідованої посади голови партії. Також в нашій партійній структурі є Рада – більш розширений орган управління, до якого в основному входять голови обласних організацій “Громадянської позиції”.

Так от, 21-го вересня, на з’їзді у столиці Анатолій Гриценко і Петро Ландяк вийшли з Координаційної Ради і увійшли до Ради партії. Одночасно Анатолій Гриценко склав з себе повноваження голови Координаційної Ради, і на цю посаду з’їзд обрав Володимира Гірняка, який зараз є депутатом і заступником голови Львівської обласної ради.

Нагадаємо, впродовж дводенного стратегічного семінару команда «Громадянської позиції» підвела підсумки парламентської виборчої кампанії, напрацювала шляхи розвитку партії на найближчий період, визначила ключовим завданням – глибоку модернізацію партії.

До Координаційної Ради делегатами З’їзду було обрано Володимира Гірняка (заступника голови Львівської обласної ради) , Олександра Кралюка (голову Волинської обласної організації), Анатолія Забарила (голову Львівської обласної організації), Миколу Ладовського (голову Івано-Франківської організації) та Василя Макуха (голову Чернівецької обласної організації).

Незважаючи на те, що Анатолій Гриценко склав повноваження голови Координаційної Ради, він і надалі залишається активним партійцем і разом із командою продовжить партійну роботу.