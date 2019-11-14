До уваги: залізничний переїзд при в’їзді в м.Заліщики перекриватимуть

Чортківська дистанція колії регіональної філії «Львівська залізниця» повідомляє Вас про те, що 19 листопада 2019 року в період з 09-00 год. по 17-00 год. будуть проводитись роботи з усунення недоліків, що загрожують безпеці руху в межах залізничного переїзду км 48 п-н Торське-Заліщики (переїзд при в’їзді в м.Заліщики із сторони с.Товсте).

Під час проведення зазначених робіт колійна техніка буде працювати на колії в межах зазначеного переїзду, періодично перекриваючи рух автотранспорту через нього (орієнтовно до 20 хв).



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