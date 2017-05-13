На фестивалі «Ї» тернопільський стимпанкер Сергій Кузнєцов вперше представив свій живопис

Першою мистецькою подією п’ятого фестивалю “Ї” в Тернополі стало відкриття виставки робіт Сергія Кузнєцова, який живе і працює у селі Гаї Шевченківські Тернопільського району.

Традиційно Сергій відтворює з брухту фантастичних персонажів та засоби їх пересування (не менш неймовірні). Цього разу з уже впізнаваними експонатами вперше представлено живопис Кузнєцова – майже два десятки картин. Які, втім, не виходять, за рамки фантастики. Як каже художник, у фантастиці більше правди, ніж будь-де в сучасному світі.

Полотна створено за мотивами творів Артура Кларка, Герберта Веллса, французьких фантастів ХVIII-ХІХ ст., сучасних коміксів Джеймса Мура.

Деякі з картин створено за кілька днів впродовж зими-літа 2016 року, а є й такі, що “народжувалися” роками. Приміром один з триптів Сергій Кузнєцов малював 20 років. Тут використано акрилову фарбу, нітрофарбу, олівець, ручку, лак.

– Перед тим, як з`явився цей експонат, — розповів Сергій Кузнєцов, — племінник зламав фотографу штатив. Довелося його викупити. Але викидати його ніхто не збирався (усміхається, — ред.). Так з’явилася фантастична істота – тринога бойова машина за мотивами роману “Війна світів” Герберта Веллса.

Інколи в картинах Кузнєцова рамки цікавіші за саме полотно.

Основний інструмент, з яким працює митець, – спонтанність. Не рахує і не слідкує за своїми “дітищами”. Вони, каже, цікаві доти, доки створюються.

Ірина Юрко.

Фото автора.