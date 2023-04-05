У цьому храмі Бога нема і не було: у Тернополі протест біля церкви московського патріархату

Сьогодні, 5 квітня, не зважаючи на снігопад та мінусову температуру, кілька десятків небайдужих жителів Тернополя зібралися біля храму московського патріархату на вулиці Євгена Коновальця, 1.

В більшості молоді люди прийшли з плакатами – “Геть московського попа”, “Не хочемо ФСБешну церкву”, “Скільки ще Героїв має померти, щоб ви забралися з України”, та інші.

Люди скандують біля воріт храму, які зачинені – “Слава Україні”, “Героям Слава”, “Смерть ворогам”, “Україна понад усе”.

За словами протестувальників, вони не проти Бога чи храму, але проти московських попів, які досі служать у цій церкві.

В діалог вирішила втрутися одна із прихильниць мп, відзначивши, що у храмі люди моляться Богу.

“Ми не маємо нічого проти Бога, чи храму, ми проти КГБістів в рясах, – емоційно апелювала старша тернополянка. – Наші діти гинуть за що, щоб тут московські попи служили? А дітей за що гвалтували?”.

Зрештою протест уже триває третю годину. На місці події працюють правоохоронці та журналісти.

Також у натовпі було помічено священників мп, а на машини отців повісили плакати з надписами – “ФСБ – РПЦ – вбиває” і “Геть московського попа”.

Тернополяни