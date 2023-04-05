Мешканців Тернопільщини просять утриматися від поїздок власним транспортом

Зараз спецтехніка забезпечує проїзд державними дорогами Тернопільщини. Обмежень у русі наразі не зафіксовано.

🚨Подекуди в області випало до 20 см снігу. Робота снігоприбиральної техніки не зупиняється, однак просимо громадян під час негоди не вирушати на далекі відстані. Особливо це стосується власників авто, котрі вже замінили шини на літні.

‼️Будь ласка, надавайте пріоритет у русі снігоприбиральній техніці: від цього залежить передусім ваша безпека.