Володимир Труш: «За програми «Велике будівництво» в області ремонтують шість приймальних відділень»

Приймальне відділення Тернопільської комунальної міської лікарні №2 та приймальне відділення екстреної медичної допомоги КНП «Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги» ввійшли до переліку 122-ох приймальних відділень в Україні, що беруть участь у програмі «Велике будівництво.

Головне завдання проєкту – проведення всіх приймальних відділень до одного стандартного вигляду та забезпечення сучасним медичним обладнанням, адже приймальне відділення – це перше місце в лікарні, куди потрапляє пацієнт у випадку екстреної ситуації.

Під час робочої поїздки голова Тернопільської облдержадміністрації Володимир Труш оглянув виконання робіт.

«В Тернополі проєкт реалізовується за рахунок коштів з місцевого бюджету в розмірі 4230,36 тисяч гривень та субвенції з державного бюджету в сумі 16416,64 тисяч гривень. Відповідно до проєкту, у приймальних відділеннях лікарні швидкої допомоги та лікарні №2 передбачено облаштування рецепції, консультативно-оглядових приміщень, зали для очікування пацієнтів і супроводжуючих, вбиральні для пацієнтів», — зазначив Володимир Труш.

Приймальні матимуть три входи: в’їзд для автотранспорту ШМД через павільйон або критий навіс, вхід для планових хворих та окремий бокс для пацієнтів з ознаками інфекційної хвороби.

«Завершено перший етап реконструкції. На даний час приймальне відділення повністю функціонує та приймає людей. Також ми вже отримали комп’ютерний томограф, цифровий рентген та УЗД апарати. На сьогодні маємо всю необхідну сучасну техніку експертного класу для якісного обстеження пацієнтів», — розповідає головний лікар Тернопільської комунальної міської лікарні №2 Ростислав Левчук.

У діагностичному блоці буде обладнано цілодобовий кабінет КТ та/або МРТ та лабораторію термінових аналізів.

Додамо, що в області реконструюють шість приймальних відділень — три у Тернополі, по одному у Чорткові, Кременці та Бережанах.