13:26 | 3.11.2021
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У Тернополі засудили матір школяра, який два роки цькував дівчинку

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У Тернополі засудили матір учня школи №10, який цькував дівчинку. Це тривало два роки.

Суд призначив жінці штраф, окрім того, вона має оплатити судовий збір. Про це йдеться у рішенні Тернопільського міськрайонного суду.

Як зазначається у постанові суду, учень школи №10 Тернополя на вул. Лесі Українки, 3-А знущався з дівчинки, яка навчається там само. І робив це “систематично” протягом двох років. А 7 вересня школяр вчинив “булінг психологічного характеру”, після чого і була подана заява до поліції.

Булер – малолітній і не досяг віку, з якого настає адміністративна відповідальність (це означає, що йому менше ніж 14 років). Тому на лаві підсудних опинилась його мати. У суді жінка свою вину повністю визнала та “щиро розкаялась”.

Суд призначив жінці штраф у 60 (шістдесят) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто – 1020 грн. Ще вона повинна заплатити 454 грн судового збору.

OBOZREVATEL

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