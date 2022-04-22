Волонтери з Бучача, аграрій Петро Гадз та народний  депутат Микола Люшняк передали тисячу бронежилетів ЗСУ

Тисячу бронежилетів передали територіальній обороні Збройних сил України на Тернопільщині.

Плити складаються із двох шарів металу, вони пройшли відповідні випробування, сертифіковані і мають 6-й ступінь захисту.

Виготовили бронежилети бучацькі волонтери спільно із керівником ТзОВ “Бучачагрохлібпром” Петром Гадзом та народним депутатом Миколою Люшняком.

Волонтер Іван Лепак розповідає, це вже четверта партія бронежилетів, яку передали захисникам. До пошиття перших долучалися жителі сіл Підзамочок, Звенигород, Підлісся, Медведівці, американська діаспора, а пошиття останньої тисячної партії профінансували аграрій Петро Гадз та народний депутат Микола Люшняк.

– Перші бронежилети ми шили для потреб тероборони Бучі. Зорганізувалися, заїхали у місцевий швейний цех і розпочали роботу. Згодом пошили ще партію. Коли Петро Іванович Гадз дізнався, одразу взявся допомагати разом з Миколою Володимировичем, – розповів Іван Лепак.

Метал для плитоносок Петро Гадз шукав за кордоном. Каже, доставити було непросто, адже вивозити засоби військового призначення з Європи заборонено. Та спільно з нардепом Миколою Люшняком вони таки знайшли легальні шляхи.

Коли почалася війна ми з Петром Івановичем взяли на себе зобов’язання зробити максимум, щоб наші бійці повернулися додому живими і з перемогою, – зазначив Микола Люшняк. – Ці бронежилети – це тисяча врятованих життів, це тисяча повернених батьків додому, це тисяча братів, це тисяча наших збережених українців.

Плити випробовували стрілецькою зброєю різного калібру.

– Пластини ми спочатку взяли зі Швеції. Пробували прострілити – прострілюється. Дійшли до висновку, що має бути стовідсоткова безпека від прямого потрапляння кулі, – наголосив Іван Лепак. – Тканину та фурнітуру дівчата-волонтери також шукали і замовляли за кордоном. Онучка Петра Івановича Лілія купляла в Польщі.

Волонтери та підприємці переконані, зараз кожен має долучатися до боротьби.

– На сьогодні кожен – воїн. Той, хто в полі працює за продовольчі безпеки. Той, хто підносить економіку. Той, хто воює. Той, хто робить все, аби Україна перемогла, – підкреслив Петро Гадз.

Свою роботу щодо забезпечення захисту українських військових бучацькі волонтери продовжують і надалі.



