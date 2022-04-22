Тернопільщина: за 55 днів війни надійшло 1,5 млрд грн до зведеного бюджету

Платники податків Тернопільщини сплатили 1,5 млрд грн податків і зборів до Зведеного бюджету України за 55 днів війни. Про це повідомив начальник Головного управління ДПС у Тернопільській області Михайло Яцина.

При цьому державна скарбниця отримала 0,6 млрд грн податкових платежів від суб’єктів господарювання нашого краю.

До бюджетів територіальних громад області за час війни надійшло 0,9 млрд грн податків і зборів.

«Сьогодні наша країна проходить випробування війною. На плечі податківців та бізнесу лягла велика відповідальність – забезпечувати фінансову стабільність та економічну захищеність держави. Відрадно, що платники нашого краю поділяють таку соціально відповідальну позицію та сплачують податкові платежі своєчасно та в повному обсязі. Щиро дякую усім за це», – сказав начальник ГУ ДПС Тернопільщини Михайло Яцина.