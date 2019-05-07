Регіони 

Шляховики продовжують поточний ремонт траси Тернопіль-Кременець

Redaktor 0 View Прокоментуй!

Шляховики використовують кожен погожий день для продовження робіт на 📍 а/д М-19 Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече. У суботу, 4 травня, на замовлення Служби автомобільних доріг у Тернопільській області проводився поточний середній ремонт на 2 ділянках вищезгаданої траси.

🚧 Так, на відрізку Білокриниця-Кременець шляховики уклали 1400 тонн асфальтобетону вирівнюючим шаром.

🚧 Водночас біля повороту на а/д Кременець-Біла Церква дорожники проводили фрезування старого покриття на ділянці 2,8 км та ресайклінг 1,2-кілометрового відрізку.

Ð¡Ð²ÑÑÐ»Ð¸Ð½Ð° Ð²ÑÐ´ Ð¡Ð»ÑÐ¶Ð±Ð° Ð°Ð²ÑÐ¾Ð¼Ð¾Ð±ÑÐ»ÑÐ½Ð¸Ñ Ð´Ð¾ÑÑÐ³ Ñ Ð¢ÐµÑÐ½Ð¾Ð¿ÑÐ»ÑÑÑÐºÑÐ¹ Ð¾Ð±Ð»Ð°ÑÑÑ.

загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *