Шляховики продовжують поточний ремонт траси Тернопіль-Кременець

Шляховики використовують кожен погожий день для продовження робіт на 📍 а/д М-19 Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече. У суботу, 4 травня, на замовлення Служби автомобільних доріг у Тернопільській області проводився поточний середній ремонт на 2 ділянках вищезгаданої траси.

🚧 Так, на відрізку Білокриниця-Кременець шляховики уклали 1400 тонн асфальтобетону вирівнюючим шаром.

🚧 Водночас біля повороту на а/д Кременець-Біла Церква дорожники проводили фрезування старого покриття на ділянці 2,8 км та ресайклінг 1,2-кілометрового відрізку.

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