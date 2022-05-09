«Захоплюємось вашою енергією та відданістю роботі»: представники банку Credit Agricole відвідали підприємства Петра Гадза (відео)

У четвер, 5-го травня, у фермерському господарстві “ГАДЗ” та компанії “Бучачагрохлібпром” зустрічали гостей – представників банку Credit Agricole.

На Бучаччину прибули голова правління Карлос де Корду, відповідальний за корпоративний бізнес Олександр Чесноков, керуючий західним регіоном Андрій Марчук, заступниця директора департаменту середнього корпоративного бізнесу Олександра Прохорчук та Віра Берест.

Гості побували у «Саду Перемоги», на який минулого року було виділено 60 млн грн. Оцінили якість та масштаби виконаних робіт.

З представниками банку поспілкувався голова правління фермерського господарства Петро Гадз.

– Мені дуже приємно, що минулого року ви повірили мені та надали кредит. Я його ефективно використав. Надані вами кошти ми вклали в український продукт, в українське яблуко. Сьогодні ви питали мене: «Чи не страшно розпочинати будівництва, коли в країні триває війна?». Але я з впевненістю можу сказати: ми не маємо права зупинятися. Адже той, хто вірить в перемогу України, зараз працює, будує та інвестує, – каже Петро Гадз. – Ми маємо відмінного президента, дуже доброго прем’єр-міністра, хорошого міністра аграрної політики та губернатора, які допомагають бізнесу, вірять в нього. Вони сказали: «один фронт на полі бою, а інший – в тилу». У нас все засіяно. Запевняємо уряд, що Україна цього року буде з хлібом. Ми доглядаємо за посівами і виконаємо державну продовольчу програму на всі 100%.

Голова правління банку Credit Agricole Карлос де Корду, оглянувши підприємства, висловив Петру Гадзу свою підтримку та захоплення діяльністю ФГ “ГАДЗ” та ТзОВ “Бучачагрохлібпром”.

– У Вас фантастична компанія. Я захоплююсь тим, скільки у вас та ваших працівників енергії та відданості своїй роботі. Тож продовжуйте працювати з тим же запалом. Слава Україні, – наголосив Карлос де Корду.

Цьогоріч банк надав підприємству ще 2 мільйони 400 тисяч доларів.

– Хочу подякувати вам за кошти, які ви надали мені цьогоріч. Їх буде використано на добудову елеватора. Також буде закуплено нову сушку, стару ми зносимо, оскільки їй 30 років. Спасибі, що сьогодні ми будуємо комбікормовий завод та інвестуємо в розвиток України, – додав Петро Гадз.