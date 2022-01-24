У Тернополі заборонили роботу барів і ресторанів після 22:00 години та дитячих ігрових кімнат

У Тернополі заборонили роботу закладів громадського харчування та перебування відвідувачів в закладах ресторанного господарства та громадського харчування з 22:00 години вечора до 7:00 години ранку. Також не допускається проведення розрахункових операцій після 21:00 години, окрім діяльності з надання послуг громадського харчування із здійсненням адресної доставки замовлень та замовлень на винос.

З 24 січня тимчасово припинена робота дитячих ігрових кімнат.

Окрім цього, тимчасово не дозволяється проведення масових зібрань, дискотек, святкових подій, за винятком випадків 100% вакцинації усіх учасників таких заходів із заповненістю приміщень, яка не перевищує 50% від загальної кількості.

Контроль за дотриманням вищезазначених вимог покладений на організаторів заходів та керівників-адміністраторів.

Важливо! Весь персонал закладів громадського харчування, торгівлі та інших закладів побутового обслуговування населення (крім товарів першої необхідності), які обслуговують населення з приймання відвідувачів, повинен бути 100% вакцинований та заповненість приміщень не перевищувати 50% від загальної кількості.

Відповідне рішення прийняли сьогодні, 24 січня, під час засідання Штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної ситуації надзвичайної ситуації природного характеру на території Тернопільської міської територіальної громади.