Для учнів, студентів та пільговиків проїзд у комунальному громадському транспорті Тернополя безкоштовний

Для учнів, студентів та пільгових категорій населення проїзд у комунальному громадському транспорті Тернополя безкоштовний, за наявності електронного квитка «Соціальна карта тернополянина» відповідної категорії «Учнівська», «Студентська» чи «Пільгова».

Безкоштовний проїзд для учнів та студентів у комунальному транспорті зберігається і на час канікул, і на вихідні дні.

Школярі та студенти можуть скористатися можливістю безоплатного проїзду при наявності електронного квитка у комунальному громадському транспорті (тролейбусах) та у автобусах 1А, 4, 6, 6А, 9, 21, 23, 29, 31, 32, 35, 37, 38, частково 5А, 18 (позначено на «Де транспорті» блакитним кольором). Для проїзду пасажирам необхідно лише пред’явити електронний квиток «Соціальна карта тернополянина» категорії «Учнівська» чи «Студентська», після чого валідація відбувається без зняття коштів. Без наявності електронного квитка учні та студенти не зможуть скористатися можливістю безкоштовного проїзду у електротранспорті. Кількість безкоштовних поїздок впродовж дня необмежена.

Якщо пасажир пересідає із одного в інший транспортний засіб, він безперешкодно може скористатися своїм електронним квитком, проте встановлений тайм-аут (30 хвилин) при пересуванні в одному і тому ж транспортному засобі.

Безоплатно у комунальному транспорті їздять жителі Тернопільської громади пільгових категорій населення, яким чинним законодавством надано пільги на проїзд у громадському транспорті, при наявності електронного квитка «Соціальна карта тернополянина» категорії «Пільгова»:

В автобусах приватних перевізників категорії «соціальні»:

безоплатно їздять жителі Тернопільської громади пільгових категорій населення, яким чинним законодавством надано пільги на проїзд, при наявності електронного квитка «Соціальна карта Тернополянина» категорії «Пільгова»;

з 50-відсотковою знижкою вартості проїзду (чотири гривні) їздять студенти вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації денної форми навчання, учні загальноосвітніх шкіл, вихованців середніх та професійно-технічних навчальних закладів при наявності електронного квитка «Соціальна карта тернополянина».

В автобусах приватних перевізників, що працюють в режимі маршрутного таксі (маршрутки):

щодня з 10:00 год. ранку безоплатно їздять жителі Тернопільської громади пільгових категорій населення, яким чинним законодавством надано пільги на проїзд, при наявності електронного квитка «Соціальна карта Тернополянина» категорії «Пільгова»;

з 50-відсотковою знижкою вартості проїзду (чотири гривні) впродовж навчального року (окрім канікул) їздять учні загальноосвітніх шкіл при наявності персоніфікованої «Соціальної карти тернополянина» категорії «Учнівська». Компенсація за проїзд здійснюється за рахунок власних коштів перевізника.

В автобусах приватних перевізників, що обслуговують приміські маршрути Тернопільської міської територіальної громади:

безоплатно та без обмежень у кількості їздять жителі Тернопільської громади пільгових категорій населення, яким чинним законодавством надано пільги на проїзд, при наявності «Соціальної карти тернополянина» категорії «Пільгова»;

безоплатно впродовж року їздять студенти вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації денної форми навчання, учні загальноосвітніх шкіл, вихованці середніх та професійно-технічних навчальних закладів, при наявності електронного квитка «Соціальна карта тернополянина» категорії Учнівська/Студентська.

Учасники бойових дій та добровольці надалі їздитимуть безкоштовно та без обмежень у кількості у всьому громадському транспорті Тернополя.

Нагадаємо, тарифи на проїзд у громадському транспорті Тернополя з 01 жовтня встановлені у розмірах:

при розрахунку за проїзд у тролейбусі, комунальному автобусі або маршрутному таксі «Соціальною картою тернополянина», тариф на проїзд становитиме 8 гривень;

для пасажирів, що здійснюватимуть оплату за проїзд у міському громадському транспорті (автомобільному або електричному) неперсоніфікованим електронним квитком – тариф становитиме 9 гривень;

для пасажирів, що сплачуватимуть за проїзд у громадському транспорті безконтактною банківською картою, пристроєм з функцією NFC або разовим проїзним квитком, вартість проїзду у громадському транспорті Тернополя становитиме 10 гривень (незалежно, чи це тролейбус, чи маршрутне таксі).