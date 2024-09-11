113 протоколів за спалювання сухої рослинності складено на мешканців Тернопільщини

113 протоколів за спалювання сухої рослинності складено інспекторським складом ДСНС Тернопільщини з початку року.

11.09.2024 14:00

Всупереч забороні спалювати суху рослинність, горе-господарі продовжують палити сухостій. Їх не спиняє те, що пожежі внаслідок підпалів можуть вийти з-під контролю та призвести трагічних наслідків, а продукти горіння є шкідливими для здоров’я та навіть життя людей. Лише з початку року на території області виникло 522 пожежі сухої трави.

Інспекторами ДСНС Тернопільщини постійно проводиться профілактична робота щодо попередження вчинення правопорушень та виникнення пожеж в природніх екосистемах. З початку року складено 113 протоколів про адміністративні правопорушення, а 36 осіб притягнуто до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу.

Адже, відповідно до Порядку випалювання сухої рослинності або її залишків, який затверджений постановою кабінету Міністрів України від 12.08.2021 № 541 забороняється будь-яке випалювання сухої рослинності або її залишків, окрім винятків, які передбачені цим порядком. Окрім цього, Правилами пожежної безпеки в лісах України, які затверджені наказом Державного комітету лісового господарства України від 27.12.2004 № 278 визначено вимоги пожежної безпеки, що встановлюються з метою забезпечення охорони лісу від пожеж.

Шановні громадяни! Головне Управління ДСНС України у Тернопільській області вкотре наголошує, спалювання сухої рослинності – заборонено! Такі дії несуть загрозу навколишньому середовищу та становлять небезпеку для життя людей. А палії будуть покарані відповідно до законів України.