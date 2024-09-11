До 106,5 тис. грн виплачують роботодавцям Тернопільщини, які облаштовують робочі місця для людей з інвалідністю

У серпні 2023 року уряд запровадив програму надання компенсацій роботодавцям за витрати на облаштування робочих місць для осіб з інвалідністю I та II групи. За рік роботи програми вже 917 роботодавців України отримали компенсації за облаштування робочих місць для 1013 людей з інвалідністю, зокрема й ветеранів.

Ця державна програма є частиною Національної стратегії зі створення безбар’єрного простору в Україні, мета якої — створити більше можливостей на ринку праці для людей з інвалідністю. Бізнесу вигідно, адже отримує допомогу від держави та економить кошти, які може використати на розвиток.

За умовами програми сума компенсації за меблі, обладнання та інші допоміжні засоби складає до 106,5 тис. грн за облаштування робочих місць для людей з інвалідністю I групи, до 71 тис. грн — для людей з інвалідністю II групи.

Йдеться про придбання спеціалізованих столів і стільців, поручнів, розсувних дверей, транспортерів, підіймачів для робочих місць тощо. Також компенсація передбачена за купівлю брайлівських клавіатур, сенсорних комп’ютерних дисплеїв, допоміжних засобів для відтворення звуку, засобів для захисту здоров’я і безпеки на робочих місцях, спеціальних програм —всього, що створює безбар’єрний робочий простір для людей з інвалідністю.

На таку компенсацію можуть розраховувати роботодавці різних форм господарювання, державні установи, громадські організації, фонди, тобто усі, хто має найманих працівників.

Із дня працевлаштування людини з інвалідністю роботодавець має 90 днів на облаштування робочого місця та подання заяви до центру зайнятості за місцем провадження своєї господарської діяльності про відшкодування вартості витрат. Заяв у можна подати:

– через портал ДІЯ;

– у паперовій формі – особисто до центру зайнятості;

– або електронній формі.

заяві потрібно вказати відомості про себе, як роботодавця, та про найманого працівника.

Роботодавці Тернопільщини також зацікавились можливістю облаштувати робоче місце для людини з інвалідністю за кошти держави. До прикладу:

Учасник бойових дій з інвалідністю ІІ групи (захворювання опорно-рухового апарату) був працевлаштований головним спеціалістом в одному з органів місцевого самоврядування. Для нього було облаштоване інклюзивне робоче місце: ортопедичне крісло, металевий поручень, комп’ютерна техніка, очисник повітря, меблі. Компенсація витрат становила 69,2 тис. грн.

інвалідністю ІІ групи (захворювання опорно-рухового апарату) був працевлаштований головним спеціалістом в одному з органів місцевого самоврядування. Для нього було облаштоване інклюзивне робоче місце: ортопедичне крісло, металевий поручень, комп’ютерна техніка, очисник повітря, меблі. Компенсація витрат становила 69,2 тис. грн. У Зборівській громаді роботодавець облаштував робоче місце для людини І групи інвалідності, яка пересувається на кріслі колісному. Чоловік працює логістом. Для нього придбали: крісло з регульованим сидінням, меблі, комп’ютерну техніку, встановили спеціальне підлогове покриття на суму 100,5 тис. грн.

Для ветерана з інвалідністю ІІ групи (захворювання внутрішніх органів) з Шумської громади, який працевлаштований охоронцем, придбали очисник повітря, ноутбук, два телевізори і меблі під це робоче місце. Роботодавцеві компенсували більше 70 тис. грн.

Створені комфортні умови роботи для фахівця одного з управлінь у міськраді. Це людина з інвалідністю ІІ групи з травмою опорно-рухового апарату, отриманою під час захисту Вітчизни. На його робочому місці є спеціальні меблі, ортопедичне крісло, поручні, комп’ютер. На його робочому місці є спеціальні меблі, ортопедичне крісло, поручні, ПК. Сума компенсації становила – 69,2 тис. грн.

Людина ІІ групи інвалідності (захворювання опорно-рухового апарату з дитинства) ВПО, кандидат наук з фізичного виховання, зараз успішно працює у Кременці в педагогічній академії старшим викладачем. Для нього придбали меблі ноутбук, комплектуючі до ПК на маже 70 тис.грн.