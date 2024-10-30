Майже 4,6 тис. ліцензій на право роздрібної торгівлі алкоголем і тютюном мають підприємці Тернопільщини

Станом на початок жовтня цього року кількість діючих ліцензій на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами, виданих Головним управлінням ДПС у Тернопільській області, становила 4576 штук. Зокрема, 2524 ліцензії на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями та 2052 ліцензії на право здійснення роздрібної торгівлі тютюновими виробами.

З початку року анульовано з різних причин 789 ліцензій на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами. Зокрема, 425 ліцензій на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями та 364 ліцензії на право здійснення роздрібної торгівлі тютюновими виробами.