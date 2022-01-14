14:00 | 14.01.2022
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19 раз намагалися дестабілізувати ситуацію на Тернопільщині у 2021 році

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Управління СБ України в Тернопільській області проводить комплексні заходи щодо протидії посяганням на національну державність України.

За їх результатами упродовж 2021 року:

  • нейтралізовано 19 спроб дестабілізації ситуації у регіоні;
  • розпочато 12 кримінальних проваджень за матеріалами СБУ;
  • 9 іноземцям, які здійснювали діяльність на шкоду національним інтересам України, заборонено в’їзд в Україну.

Серед резонансних розслідувань:

  • задокументовано факт сприяння уродженцем Тернопільщини окупаційній адміністрації Криму у проведенні  незаконних виборів до «органів місцевого самоврядування» на півострові 
  • встановлено мешканця Тернопільської області, який у соціальних мережах закликав до захоплення влади
  • оголошено про підозру учаснику незаконного збройного формування «Самооборона Криму»
  • викрито місцевого мешканця, який у 2014 році у Маріуполі брав участь в організації псевдореферендуму

Також СБУ на Тернопільщині системно протидіє незаконному обігу зброї та засобів ураження, які потенційно можуть бути використаними у вчиненні злочинів терористичного характеру.

Упродовж року з незаконного обігу вилучено:

  • 3 кг вибухових речовин; 
  • понад  1 тис. набоїв до стрілецької зброї;
  • 11 ручних осколкових гранат.

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