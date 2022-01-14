Фірма із досвідом на 15 тис. грн ремонтуватиме шумський стадіон за 9,4 млн грн

Управління капітального будівництва Тернопільської ОДА уклало договір із ТОВ «Кавальєр буд» на реконструкцію стадіону у Шумську за 9,4 млн грн.

Згідно з договором, оновлять міський стадіон, який зараз перебуває у занедбаному стані. За технічним завданням компанія-переможець проведе ремонт адмінбудинку, трибун, адміністративного приміщення та кас, а також замінить покриття на стадіоні та встановить нове освітлення.

За договірною ціною «Кавальєр буд» отримає 383 тис. грн прибутку, тобто 4% від суми закупівлі, натомість основними витратами будуть матеріальні ресурси ‒ 4 млн грн або 42% від суми підряду. Ціни на обладнання збігаються з середньоринковими. Наприклад, розбірні футбольні ворота коштують 30 тис. грн/шт, а табло стадіону – 41 тис. грн.

Окрім конкурент, участь у торгах взяло лише ТОВ «Компанія Барбакан» із пропозицією на 394 тис. грн. дорожчою.

Досвід переможця

Єдиний попередній тендер «Кавальєр буду» ‒ півмільйонне замовлення на ремонт сільського клубу у с. Драганівка на Тернопільщині. Цей підряд ще в процесі виконання. Замовник вимагав не менше одного контракту на реконструкцію, будівництво або капітальний ремонт будівель.

Як аналогічний досвід «Кавальєр буд» вказало співпрацю із ТОВ «Вест роудз компані». І капітальний ремонт для цієї компанії полягав у заміні вікон на 15 тис. грн у будинку в с. Нове Село біля Тернополя.

ТОВ «Вест роудз компані» отримує держзамовлення на поточні ремонти та експлуатаційне утримування доріг. Фірма близька до народного депутата Ігоря Василіва.

Крім досвіду у кваліфікаційних критеріях потрібно було зазначити наявність техніки для виконання робіт. Орендували її у приватного підприємця Сергія Пшибиша 7 грудня 2021 року ‒ через десять днів після оголошення тендеру. Контактний номер Сергія Пшибиша (0679913141) вказує вказує вищезгадане ТОВ «Вест роудз компані».

Зараз «Кавальєр буд» належить двом особам ‒ Іванові Заяцю і Юлії Іванечко. Фірма зареєстрована у смт Підволочиськ Тернопільської області у грудні 2020 року.

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