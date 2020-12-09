Голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко нагородив срібну призерку чемпіонату Європи з боксу Каріне Айрапетян

З 23 листопада до 3 грудня у столиці Болгарії відбувався чемпіонат Європи з боксу серед юніорів. У складі збірної України Тернопільщину представляла 16-річна Каріне Айрапетян. У фінальному поєдинку дівчина зустрілася із росіянкою та здобула «срібло» у ваговій категорії 80 кг.

Каріне Айрапетян представляє боксерський клуб «Шкіряна Рукавичка», школу вищої спортивної майстерності, є вихованкою КЗ ДЮСШ з греко-римської боротьби (відділення боксу).

Голова обласної ради привітав спортсменку з перемогою та побажав не зупинятися на досягнутому.

– Спортсмени Тернопілля відомі не лише в Україні, але й за її межами. Спорт – це завжди важка праця, у першу чергу, над собою. Він вимагає щоразу працювати понад своїх можливостей, аби досягнути нових висот. Спортсмени сильні не лише фізично, але й морально, вони дисципліновані й наполегливі. Я пишаюся тим, що на Тернопільщині є такі успішні молоді люди, які популяризують здоровий спосіб життя у нашому краї, – зазначив Михайло Головко.

Тренер боксерки Руслан Фірман каже, у кожному епізоді фінальних змагань Каріне Айрапетян проявляла себе краще, аніж її суперниця. Однак, чомусь, судді віддали перемогу саме росіянці.

– У зв’язку з карантинними обмеженнями через коронавірус повноцінного тренувального процесу та зборів, на жаль, не було. Спортивним школам доводилося закриватися на карантин. Чемпіонат Європи в Болгарії мав відбутися ще в червні, а до цього спортсмени мали змагатися на чемпіонаті України. Через коронавірус дати проведення змістилися. Чемпіонат України, на якому обирали команду, яка поїде в Болгарію, відбувся аж наприкінці вересня, а чемпіонат Європи – з 23 листопада до 3 грудня. Перед чемпіонатом ми хвилювалися, аби не впровадили локдаун. Окрім цього, напередодні змагань далася взнаки й стара травма Каріне. Попри це, моя вихованка продемонструвала високий потенціал. У кожному з епізодів гри вона була кращою від конкурентки. Ми з іншими тренерами передбачали, що саме Каріне здобуде перемогу, та, чомусь, судді визнали кращою росіянку. На досягнутому ми не збираємося зупинятися. Впевнений, далі нас чекає «золото» чемпіонату Європи, першість на чемпіонаті світу, – поділився Руслан Фірман.

Спортсменка каже, участь у чемпіонаті Європи для неї – безцінний досвід, а здобуте звання віце-чемпіонки тільки підсилює бажання займатися боксом й надалі.

– Після чемпіонату в мене залишилися дуже позитивні враження. У нас хороша команда, ми сильно один одного підтримуємо, а це додає наснаги. Через карантин, на жаль, неможливо вболівати за своїх у залі, однак ми дивимося прямі трансляції змагань і думками завжди разом, – каже Каріне Айрапетян. – У боксі я вже 7 років. Мені подобається боксувати. До того ж, кажуть, що виходить це доволі добре. Тоді чому б не займатися цим постійно?! Бокс вже став звичкою, частиною мене.