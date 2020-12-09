16:31 | 9.12.2020
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Новини Тернополя 

Тернопільські муніципали відтепер працюватимуть не лише у місті, а й на території усієї Тернопільської громади

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До Тернополя приєдналися 10 навколишніх сіл, утворивши міську територіальну громаду, відтепер працівники муніципальної інспекції працюватимуть не лише у місті, а й на території усієї Тернопільської громади.

Основним напрямком роботи інспекторів буде виявлення та попередження порушень у сфері благоустрою населених пунктів та природоохоронного законодавства.

Усі виявлені порушення фіксуватимуться адміністративними матеріалами та будуть передані до компетентного органу для притягнення до відповідальності.

Цими днями інспектори уже ознайомилися з територією приєднаних сіл та поспілкувалися зі старостами про наявні у населених пунктах проблеми і порушення.

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