Золотниківська громада призначила старост 19 сіл

Золотниківська сільська територілаьна громада призначила старост 19 населених пунтків, які входять до складу ОТГ.

Старостою с.Багатківці стала Галине Рудик, с.Бенева – Ірина Бутковська, с.Бурканів – Оксана Сивульська.

На посаду старости сіл Зарваниця, Сапова – призначено Грабик Світлану, с.Вишнівчик – Лукачович Романію, с.Гвардійське – Маслянко Стефанію, с.Гайворонка – Романську Світлану, с.Котузів – Пастушенчиного Івана.

У селі Маловоди старостуватиме Лайпа Микола, у с.Надрічне – Жук Ірина, у селах Соколів, Сокільники, Панталиха – Горун Мирон, у селах Соснів, Раковець, Гончарки – Бордун Микола, у селах Семиківці, Підруда – Вальчишин Дмитро.

Староста обирається на 5 років, є членом виконавчого комітету громади, представляє в ньому інтереси жителів села, здійснює комунікацію між владою та громадою села. Він організовує заходи у селі, відслідковує проблеми громади та пропонує варіанти їх вирішення.