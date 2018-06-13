380 бджолиних сімей загинуло через сільськогосподарського підприємства на Тернопільщині

Останнім часом почастішали випадки звернень громадян до Державної екологічної інспекції у Тернопільській області з приводу порушення правил застосування отрутохімікатів сільгоспвиробниками та окремими громадянами, які обробляють власні городні ділянки. Вони часто не дотримуються вимог санітарних норм щодо часу проведення обробки, необхідності врахування погодних умов, обов’язковості попередження населення про проведення обробки полів, використання препаратів нешкідливих для людей та навколишнього середовища. У даному випадку забруднюється та пошкоджується прилегла територія, що негативно впливає на умови проживання людей та часто спричиняє загибель бджіл.

Останній такий випадок виявлено Інспекцією 4 червня ц.р. на території Буглівської сільської ради Лановецького району. До адміністративної відповідальності за ст. 83 Кодексу України про адміністративні правопорушення притягнуто директора місцевого сільськогосподарського підприємства, який здійснив обробку полів з порушенням ряду згаданих вимог, що спричинило загибель близько 380 бджолиних сімей. Благо, що порушник визнав вину і погодився добровільно відшкодувати пасічникам завдану їм шкоду.

Враховуючи те, що використання пестицидів як громадянами, так і агропідприємствами здійснюється протягом сезону кілька разів, важливо щоб усі дотримувалися державних санітарних правил ДСП 8.8.1.2.001-98 «Транспортування, зберігання та застосування пестицидів у народному господарстві» та «Переліку пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні». Відповідно до вимог, усі роботи з отрутохімікатами слід проводити в ранні ранкові (до 10) і вечірні (18-22) години і з урахування сили вітру. Перед проведенням обробок об’єктів, розташованих в межах або поблизу населених пунктів, необхідно через органи місцевого самоврядування та ЗМІ оповістити людей про майбутні роботи і строки, протягом яких забороняється перебування людей в обробленій зоні.

З метою попередження загибелі бджіл під час обробки полів, власники посівів зобов’язані виконувати вимоги Закону України “Про бджільництво” та “Інструкцію щодо попередження та ліквідації хвороб і отруєнь бджіл”, п.п. 7.12 – 7.14 якої говорять: “власників пасік оповіщають за три дні до хімобробок із зазначенням застосовуваного отрутохімікату, місця (у радіусі 7 км), часу і способу обробки”.