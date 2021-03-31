У Чортківській громаді ввели додаткові карантинні обмеження

На позачерговому засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при Чортківській міській раді ухвалили рішення про введення додаткових карантинних обмежень, які починають діяти 31 березня. Про це повідомив міський голова Володимир Шматько.

За його словами, всі заклади громадського харчування, спортзали та інші розважальні заклади Чортківської громади можуть працювати лише до 20:00 години. На АЗС заборонено продавати будь-які товари після 20:00 години, окрім паливно-мастильних.

Сьогодні у Чортківському районі на COVID-19 захворіли 6 осіб. На коронавірус хворіє 574 людини. 103 особи перебувають на стаціонарному лікуванні, з них 7 на ШВЛ. У селі Шманьківці 70 осіб хворіють одночасно на коронавірус. Правоохоронці і муніципальна поліція перевірятимуть дотримання карантинних обмежень.