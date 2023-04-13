40 млн грн мікрогрантів спрямовано на реалізацію проєктів учасників програми єРобота на Тернопільщині

З моменту старту програми у липні 2022 року відкрили власну справу 32 фізичні особи; розширюють свій бізнес 115 діючих підприємців та 20 юридичних осіб. До слова, серед переможців грантової програми 14 – переселенці або релоковані підприємства.

Найбільш поширені види діяльності – торгівля, переробна промисловість, надання послуг у сферах харчування, освіти, краси, здоров’я, відпочинку, ІТ, будівництва та ремонту. Учасники програми будуть виготовляти вироби з дерева та текстилю, іграшки, армійські спальні мішки, напівфабрикати та дегідровану їжу для ЗСУ, м’ясні вироби; пекти хлібобулочну продукцію; займатимуться фермерством, садівництвом, квітникарством тощо. Завдяки мікрогрантам на Тернопільщині будуть екоферма «Веселі козенята», ресторани кухонь світу та України, будинок для людей похилого віку, кілька студій раннього розвитку дітей, клінінгові компанії, клініки ветмедицини та ін.

Переможці попередніх періодів програми єРобота уже активно реалізовують свої бізнес-ідеї та прийняли на роботу понад 150 краян, у тому числі 13 переселенців. Майже 3 млн грн грантових коштів вже повернуто у вигляді обов’язкових податків та зборів.