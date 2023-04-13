Юридичні послуги на 12 мільйонів гривень: “Тернопільводоканал” судиться з італійськими підрядниками

КП “Тернопільводоканал” судиться з підрядниками з Італії. Вони мали реконструювати очисні споруди. Про це Суспільному розповів начальник юридичного відділу водоканалу Василь Чорненький.

За його словами, у 2017 році під час проєкту Світового банку уклали угоду з іноземними підприємствами про реконструкцію тернопільських очисних споруд. Підрядникам заплатили майже мільйон євро авансу. Частину обладнання компанії привезли, але роботи не виконали. Контракт розірвали через війну, проте авансу не повертають. Тому “Тернопільводоканал” найняв юридичну фірму, аби повернути ці кошти через суд, каже Василь Чорненький.

Василь Чорненький, начальник юридичного відділу “Тернопільводоканалу”. Суспільне Тернопіль

“У нас вже тривалий час є програма фінансування ряду робіт від Світового банку за другим проєктом розвитку інфраструктури. Під час цього проєкту була укладена угода з підрядниками в Італії, з консорціумом Еміт і Ацвангер на реконструкцію очисних споруд. Це мала бути комплексна реконструкція, передбачалося багато робіт. Оскільки ця програма фінансується Світовим банком, ми повинні були використовувати його типові контракти. Вони передбачали, зокрема, авансовий платіж розміром 10% від суми контракту на користь підрядника. Підрядник цей платіж отримав, але він не почав будівельних робіт, фактично, взагалі не виконував ніяких робіт, лише поставив незначну частину обладнання. Авансовий платіж залишився невикористаним. У зв’язку з воєнним станом контракт було розірвано, авансовий платіж нам так і не повертають”.

Послуги юристів максимально вартуватимуть майже 12 мільйонів гривень. Про це йдетьсяна сайті “Прозорро”. Угодою передбачено, що потрібно буде захищати інтереси “Тернопільводоканалу” в Італії, Лівані та в Міжнародному арбітражі. Василь Чорненький каже, згідно з договором можуть використати не всі гроші.

“Це є ринкова вартість таких послуг. Міжнародний арбітраж в Україні так і вартує. До того ж тут закладено кошти і на субпідрядників, тобто, адвокатів італійських і ліванських також. Ми перед укладанням цього договору моніторили ринок, приблизно орієнтувалися у вартості таких послуг в середньому. Інші учасники не хотіли на ту суму подавати пропозиції на тендер”.

КП “Тернопільводоканал”. Суспільне Тернопіль

“Ми переконані, що всі можливості договору з “Етерною” не використаємо, використаємо тільки частину з них, оскільки, наприклад, нам може бути достатньо пройти одну інстанцію в Італії, після чого зможемо домовитися з підрядниками на добровільних засадах. Можливо, треба буде більше використати. Будуть оплачувати не всі кошти зразу. Наразі ще жоден платіж не проведений. Оплата передбачається поступово, залежно від того, як ми будемо рухатися до завершення кожного етапу судочинства”.

Оплачуватимуть цю угоду за кошти “Тернопільводоканалу”, розповів Василь Чорненький.

Журналісти Суспільного зв’язалися з юридичною фірмою “Етерна Ло”, аби запитати про вартість послуг. Там повідомили, що додаткових коментарів не нададуть. Також Суспільне відправило електронні листи до підприємств-підрядників, які мали реконструювати очисні споруди. Очікують відповіді.

Перше судове засідання в Італії мало відбутися 6 квітня, проте його відклали, повідомив Василь Чорненький.