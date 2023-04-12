Голова Тернопільської облради Михайло Головко відвідав бойові позиції на Бахмутському напрямку

Голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко відвідав бойові позиції на Бахмутському напрямку та передав бійцям два автомобілі, один з них – швидка допомога, та дрони. Крім цього, як зазвичай, продуктові набори, цього разу – святкові: великодні кошики з пасками, писанками та м’ясним. Передав також необхідні хлопцям у польових умовах набори металевого посуду.

Користуючись нагодою, подякував військовим з передової, які за покликом серця стали на захист України, та нагородив їх почесними відзнаками Тернопільської обласної ради «За заслуги перед Тернопільщиною» ім. Ярослава Стецька та цінними подарунками – годинниками. Дуже важливо, щоб воїни, які зараз у найбільш гарячих точках, знали – ми робимо усе можливе, аби підтримати їх у боротьбі з одвічним ворогом, – пише Михайло Головко в соціальній мережі. – Дякую особисто кожному за патріотизм доведений справою та мужній вибір. Ваш життєвий досвід та непохитність – гідні найвищої поваги. Ви залишили мирне життя, щоб зустрітися віч-на-віч з лютим супостатом і завершити кількасотрічну боротьбу заради мирного майбутнього для наступних поколінь – це сміливе рішення, а Перемога складається саме з них. Ви є першими, хто наближає нашу Перемогу. Як казали наші предки, Христос Воскрес – Вокресне Україна. Нехай це станеться завдяки вашій звитязі!