Автопарк швидкої допомоги на Тернопільщині поповнили 42 автомобілі

Понад чотири десятки сучасних укомплектованих автомобілів швидкої допомоги вчора відправили у райони Тернопільщини та місто Тернопіль.

Автівки Тернопільська область отримала у рамках пілотного проекту, спрямованого на оновлення карет швидкої допомоги. Так, на реалізацію програми у 2019 році депутатським корпусом було спрямовано 100 млн грн. У результаті довготривалих тендерних процедур Тернопільщина отримала 42 нових автомобілі швидкої допомоги та 35 таких, що були у використанні.

27 березня машини відправили у відділення екстреної медичної допомоги міста та районів.

Голова Тернопільської обласної ради Віктор Овчарук розповів, що за останні три роки Тернопільщина майже повністю оновила автопарк швидкої допомоги.

– Завдяки колективній співпраці між органами державної та місцевої влади і спільному бажанні кардинально покращити становище медицини в області, нам вдалось запустити механізм, який продовжує приносити позитивні результати. Нещодавно ми вручили 155 автівок сімейним лікарям, а сьогодні сучасний укомплектований автомобіль матиме кожна підстанція екстреної медичної допомоги, – зазначив Віктор Овчарук.