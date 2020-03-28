10:56 | 28.03.2020
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28 березня, ранок: У Монастириському районі 36 хворих на коронавірус

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Офіційні дані від керівництва оперативного штабу з організації профілактичних і протиепідемічних заходів щодо запобігання занесенню та поширенню коронавірусної інфекції на території району повідомляє заступник голови Монастириської РДА Павло Дронь.

За даними штабу в Монастириському районі  інфікованих коронавірусом – 36 осіб:

м.Монастириська – 19,
с.Швейків – 7,
с.Ковалівка – 4 (1 летальний),
с.Горішня Слобідка – 2,
с. Долішня Слобідка – 2,
с.Бертники – 1,
с. Чехів – 1.
В їх числі 7 лікарів, 8 медсестер, 6 мол.медсестер, 2 держслужбовці, 1 священик, 1 завдитсадком, 1 дитина.

Мобілізовані всі наявні ресурси району на забезпечення необхідним районної лікарні. Перша проблема зараз – брак тестів.

У Тернопільській області на ранок зареєстровано 44 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. 36 – у Моностариському районі.

Один хворий (невролог Монастириської лікарні) з Золотого потоку Бучацького району.  

За даними Заліщицької РДА, у них в районі – 4 хворих.

У Кременецькому – захворіла півторарічна дитина, повідомляє  голова Кременецької районної ради Володимир Стефанський.

І вчора підтвердили другий випадок COVID-19  у Тернополі.

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