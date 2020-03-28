28 березня, ранок: У Монастириському районі 36 хворих на коронавірус

Офіційні дані від керівництва оперативного штабу з організації профілактичних і протиепідемічних заходів щодо запобігання занесенню та поширенню коронавірусної інфекції на території району повідомляє заступник голови Монастириської РДА Павло Дронь.

За даними штабу в Монастириському районі інфікованих коронавірусом – 36 осіб:

м.Монастириська – 19,

с.Швейків – 7,

с.Ковалівка – 4 (1 летальний),

с.Горішня Слобідка – 2,

с. Долішня Слобідка – 2,

с.Бертники – 1,

с. Чехів – 1.

В їх числі 7 лікарів, 8 медсестер, 6 мол.медсестер, 2 держслужбовці, 1 священик, 1 завдитсадком, 1 дитина.

Мобілізовані всі наявні ресурси району на забезпечення необхідним районної лікарні. Перша проблема зараз – брак тестів.

У Тернопільській області на ранок зареєстровано 44 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. 36 – у Моностариському районі.

Один хворий (невролог Монастириської лікарні) з Золотого потоку Бучацького району.

За даними Заліщицької РДА, у них в районі – 4 хворих.

У Кременецькому – захворіла півторарічна дитина, повідомляє голова Кременецької районної ради Володимир Стефанський.

І вчора підтвердили другий випадок COVID-19 у Тернополі.