Добре відома критична ситуація у Монастириському районі.

Але виявляються нові подробиці, котрі вимагають термінового реагування.

До журналістів звернувся голова сільської ради села Устя Зелене Монастириського району Зиновій Рущак, який проінформував, що у селі нема жодного випадку захворювання, але воно опинилося у повній ізоляції без будь-яких ресурсів протидії епідемії.

Вся публічна увага прикута до районного центру та села Швейків. Тим часом в Устязеленському стаціонарному відділенні для проживання одиноких непрацездатних громадян, що розташоване в селі, вичерпалися дезинфікаційні розчини, відсутні маски і ліки.

В амбулаторію загальної практики Устязеленської ради, яка обслуговує три села Устязеленської ради та село Тростянець, необхідні антибіотики, жаропонижаючі, знеболюючі, серцестимулюючі та проивірусні препарати, а також медичні бинти.

Також є потреба в захисних костюмах, масках медичних захисних, респіраторах класу FFP2/FFP3, рукавицях нітрилових неталькованих, окулярах захисних, марлі медичній.

Отримання цих матеріалів дозволить врятувати сотні людей. Розуміємо, що зараз непроста економічна ситуація, і будемо вдячні за будь-яку допомогу. Просимо всіх небайдужих відгукнутися, – просить Зиновій Рущак.

Картка для переказу коштів 5363 5420 1062 0905 в Приватбанку на Володимира Ханаса.

Телефон голови сільської ради для контактів +38 (068) 2778247.

До слова, аналогічна проблемна ситуація в селі Вістря цього району.

Нагадаємо, за даними оперативного штабу на ранок 28 березня в Монастириському районі інфікованих коронавірусом – 36 осіб. Всього у Тернопільській області – 44.