Цілі села Монастириського району через повну ізоляцію опинилися без будь-яких ресурсів протидії епідемії. Потрібна допомога
Добре відома критична ситуація у Монастириському районі.
Але виявляються нові подробиці, котрі вимагають термінового реагування.
До журналістів звернувся голова сільської ради села Устя Зелене Монастириського району Зиновій Рущак, який проінформував, що у селі нема жодного випадку захворювання, але воно опинилося у повній ізоляції без будь-яких ресурсів протидії епідемії.
- Вся публічна увага прикута до районного центру та села Швейків. Тим часом в Устязеленському стаціонарному відділенні для проживання одиноких непрацездатних громадян, що розташоване в селі, вичерпалися дезинфікаційні розчини, відсутні маски і ліки.
В амбулаторію загальної практики Устязеленської ради, яка обслуговує три села Устязеленської ради та село Тростянець, необхідні антибіотики, жаропонижаючі, знеболюючі, серцестимулюючі та проивірусні препарати, а також медичні бинти.
Також є потреба в захисних костюмах, масках медичних захисних, респіраторах класу FFP2/FFP3, рукавицях нітрилових неталькованих, окулярах захисних, марлі медичній.
- Отримання цих матеріалів дозволить врятувати сотні людей. Розуміємо, що зараз непроста економічна ситуація, і будемо вдячні за будь-яку допомогу. Просимо всіх небайдужих відгукнутися, – просить Зиновій Рущак.
Картка для переказу коштів 5363 5420 1062 0905 в Приватбанку на Володимира Ханаса.
Телефон голови сільської ради для контактів +38 (068) 2778247.
До слова, аналогічна проблемна ситуація в селі Вістря цього району.
Нагадаємо, за даними оперативного штабу на ранок 28 березня в Монастириському районі інфікованих коронавірусом – 36 осіб. Всього у Тернопільській області – 44.