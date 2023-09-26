ВАКС продовжив розслідування справи голови Тернопільської облради Михайла Головка

Вищий антикорупційний суд продовжив до 26 листопада строк розслідування справи за підозрою голови Тернопільської обласної ради Михайла Головка, двох заступників керівника Тернопільської обласної військової адміністрація Ігоря Дем’янчука та Ігоря Гайдука в одержанні неправомірної вигоди.

Таке рішення 22 вересня ухвалив ВАКС, повідомляє «Слово і діло».

«Клопотання задовольнити частково. Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до п’яти місяців, тобто до 26.11.2023 включно», – йдеться в рішенні.

Раніше ВАКС продовжив дію обов’язків, покладених на голову Тернопільської облради Михайла Головка.

Нагадаємо, НАБУ і САП повідомили про підозру голові Тернопільської облради Михайлу Головку, першому заступнику голови та заступнику голови Тернопільської ОВА Ігорю Дем’янчуку та Ігорю Гайдуку відповідно. За даними слідства, вони висловлювали наполегливі прохання місцевому бізнесмену та волонтеру надати в цілому понад 2,4 млн грн за підписання актів виконаних робіт з будівництва та ремонту інфраструктурних об’єктів комунальним підприємством Тернопільської обласної ради, а також за здійснення оплати за заборгованістю Тернопільської ОВА перед ТОВ за роботи, які вже виконані та прийняті у 2022 році.

Такі неправомірні дії чиновників вчинялись попри те, що підприємець займався волонтерською діяльністю та всіляко допомагав силам оборони України. Голову Тернопільської облради та двох заступників голови Тернопільської ОВА затримали «на гарячому» одразу після одержання ними частини обумовлених коштів, а саме понад 600 тис. грн.