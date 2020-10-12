Батьки першокласників можуть безкоштовно виготовити учнівську «Соціальну карту тернополянина»
Цьогоріч учнями тернопільських шкіл стали понад три тисячі першокласників. Батьки «першачків» мають можливість безкоштовно виготовити електронний проїзний квиток «Соціальна карта тернополянина» для проїзду учнів у комунальному транспорті міста.
Безкоштовно виготовити квиток можна, звернувшись до оператора ТОВ «Системний зв’язок» (вул. В. Чорновола,1, ІІ поверх) та надавши необхідні документи для оформлення квитка: ідентифікаційний код і свідоцтво про народження дитини, а також її фото (або прийти з дитиною, щоб зробити фото безпосередньо у ТОВ «Системний зв’язок»).
Нагадаємо, усі учні та студенти, які навчаються в тернопільських закладах освіти та є власниками «Соціальної карти тернополянина» категорії «Учнівська» чи «Студентська», можуть безкоштовно їздити у міських тролейбусах та комунальних автобусах. Для безоплатного проїзду необхідно лише пред’явити учнівську/студентську карту та отримати квиток за проїзд.