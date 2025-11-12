Бізнес Тернопільщини сплатив понад 947 млн грн податку на прибуток

Податок на прибуток підприємств залишається одним із ключових джерел наповнення державного бюджету. Упродовж січня-жовтня цього року підприємства Тернопільщини спрямували до зведеного бюджету 947,6млн грн даного платежу. Порівняно з минулорічниминадходженнями за аналогічний період сплата зросла на 217,2 млн грн, що становить 30%.

Із загальної суми 851,3 млн грн надійшло до державного бюджету (при прогнозі 816,4 млн грн), а 96,3млн грн отримали місцеві громади – це на 14,6 млн грн більше очікуваного.

Окрім того, чистий прибуток господарських організацій за січень-жовтень цього року приніс до бюджету ще 5,2 млн грн, що вдвічі перевищує заплановані показники.

Відповідальність і фінансова дисципліна бізнесу Тернопільщини демонструє, що навіть у непростих умовах підприємства здатні працювати результативно, сплачувати податки та підтримувати розвиток громад та країни.