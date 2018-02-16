«Бучачагрохлібпром» входить у 10-ку кращих в Україні на молочному ринку

Вже не один рік ТзОВ «Бучачагрохлібпром» займається реалізацією молока та входить у топ-10 кращих лідерів молочного ринку в Україні.

Загалом на базі підприємства працює 3 власні молочно-тваринницькі комплекси, на яких утримується близько 3 000 голів дійного стада та 3 800 голів молодняку. Впродовж 2017 року компанія реалізовувала більше ніж 70 тонн свіжого та якісного молока щодня.

– Одним із найбільших досягнень у 2017 році стала реалізація молока екстракласу. На початок 2018 року ми вийшли на 8 500 тонн надою на корову, також – наростили поголів’я. Загалом станом на тепер маємо 8000 голів. Свою молочну продукцію продаємо заводу «Молокія» та низці вінницьких заводів, – ділиться успіхами голова наглядової ради ТзОВ «Бучачагрохлібпром» Петро Гадз.

До слова, в планах компанії на 2018 рік – довести виробництво молока екстра класу до 100 т. на добу.

Нагадаємо, одне з найбільших підприємств Тернопілля ТзОВ «Бучачагрохлібпром» залишається лідером виробництва кошерного молока в Україні. Крім того, компанія пройшла ще й відповідну сертифікацію, а інспектори з Ізраїлю високо оцінили як умови виробництва, так і саму продукцію.