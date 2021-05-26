Президента України просять допомогти зберегти тернопільську аптеку №78

Директорка тернопільської аптеки №78 Ольга Жеруха задля збереження аптеки звернулася за допомогою до президента України Володимира Зеленського, пише Номер Один.

– Пане президенте, просимо звернути увагу на беззаконня, яке відбувається в місті Тернополі під головування місцевої банди в особі Фляка О. О., поліції, поліції охорони ВДСО (з яким укладений відповідний договір) та іншими державними органами, які узурпували владу та тримають у заручниках комунальне підприємство Тернопільської обласної ради “Тернопільська аптека №78”. На балансі аптеки знаходяться прекурсори, наркотики, сильнодіючі препарати, на що маємо відповідну ліцензію. Аптека на період пандемії забезпечувала місто Тернопіль, а також усю Тернопільську область необхідними засобами. Мені страшно, що це відбувається у мирному місті Тернополі, та все це супроводжується залякуванням колективу та недопуском до робочого місця працівників. Невідомі особи зі зброєю у центрі міста блокують роботу комунального підприємства, при цьому працівники ВДСО не виконують умови договору у зговорі з керівництвом міста. Просимо допомогти нам у вирішенні цього питання, – заявила Ольга Жеруха.

Схожі звернення направлено і голові Тернопільської ОДА Володимиру Трушу, а також у Міністерство внутрішніх справ України.