Заробітчани – головний інвестор Тернопільщини (дані моніторингу)

5% ВВП Тернопільщини складають інвестиції заробітчан. Такі дані моніторингу громадської організації «Дослідницький центр соціальних технологій». За кількістю грошових переказів заробітчан Тернопільщина вже кілька років утримує 4 місце у всеукраїнському рейтингу. Порівняно з 2014 роком банківські перекази з-за кордону зросли утричі (у 2014 р. вони становили 13 млн. грн., у 2016 р. – понад 39 млн. грн.).

– Це офіційні цифри банківської системи. Ми розуміємо, що вони не відображають повністю суму тих коштів, які передаються громадянами з-за кордону і ми можемо тільки уявити, скільки реально надходить щорічно коштів від наших співгромадян. Фактично це є один з головних інвесторів Тернопільської області, – говорить голова громадської організації «Дослідницький центр соціальних технологій» Ігор Гірчак.

У грошовому еквіваленті з-за кордону на Тернопільщину надходить майже 40 мільйонів доларів щорічно, лише за офіційною інформацією банків.

Адріана Білецька