Як COVID-19 вдарив по бюджету Чортківської громади

Від початку карантину Чортківська громада виділила для боротьби із коронавірусною інфекцією понад 900 мільйонів гривень. Про те, як пандемія COVID-19 вдарила по бюджету Чортківської громади і як це відобразиться надалі упродовж року, розповіла начальниця фінансового управління Чортківської міськради Надія Бойко.

– Скільки втратить бюджет Чортківської громади за весь період карантину, остаточно буде відомо лише після його завершення. Втім у березні бюджет Чорткова недоотримав 2 млн., у квітні – 2,1 млн., у травні – ще понад – 2,2 млн. грн.! І якщо коронавірус, на щастя, поступово відступає, то із фінансовими проблемами доведеться жити ще довго, – каже Надія Бойко.

Серед основних надходжень, які через карантин втратив міський бюджет Чорткова, – це сплата ПДФО та оренди землі. Адже на два місяці через карантинні обмеження більша частина підприємств зупинила свою роботу, чимало роботодавців звільнили працівників або ж суттєво зменшили їм заробітні плати. До цих проблем додалося ще декілька: найбільший платник ПДФО у Чорткові – завод «СЕ Борднетце-Україна» на невизначений термін скорочує кількість працівників. А на державному підприємстві «Чортківський комбінат хлібопродуктів» ще із січня не виплачують заробітної плати. Одне й інше прямопропорційно впливає на бюджет громади.

Усвідомлюючи цінність кожної гривні, міська влада оптимізувала заробітні плати працівникам апарату Чортківської міської ради, всім комунальним службам міста, які все одно щоденно працювали під час карантину. Також 2/3 зарплати отримували працівники бібліотек, міського краєзнавчого музею, музичної школи тощо. Бо у ці направду страшні місяці всі перейнялися головним питанням – як вберегти життя та здоров’я людей, а також як втримати на роботі медиків, поліцейських, пожежників.

– Загальна бюджетна ситуація у 2020 році залежить від того, чи вдасться надолужити впродовж року вже втрачені фінансові показники за час карантину. Якщо ж цього не вдасться, тоді, ймовірно, кошти зніматимуть із фінансування об`єктів благоустрою, чого хотілося б найменше, – підсумовує пані Бойко.



