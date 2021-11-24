Було-стало: як «Велике будівництво» змінило одну дорогу на Тернопіллі

Вперше за 30 років зробили ремонт на ділянці автошляху між селами Медин і Скорики. Дорожники провели поточний середній ремонт 8,9 км автошляху Т-20-10 Збараж – Підволочиськ.

Що увійшло в комплекс робіт?

На ділянці повністю замінили дорожній одяг. Укріпили основу методом холодної регенерації, уклали два шари асфальтобетонного покриття. На фінішний шар нанесли дорожню розмітку з «холодного пластику», гарантійний термін служби якої – понад 3 роки. У складі дороги на село Скорики відремонтували міст.

Узбіччя укріпили, також встановили бар’єрне огородження та прибрали хаотичні рослинні насадження з придорожньої смуги.

Окрім цього, покращили інфраструктуру в населених пунктах. Як і в кожному проєкті «Великого будівництва» Володимира Зеленського на Тернопільщині, на дорозі Т-20-10 облаштували зовнішнє освітлення, тротуари, парапетне огородження.

Відновлення дороги Т-20-10 триває. У жовтні 2021 року на замовлення Служби автомобільних доріг розпочато капітальний ремонт дороги у межах селища Підволочиськ. Буде відремонтовано 5,1 км до перетину з трасою М-30 Стрий – Ізварине. З огляду на складність ремонту, об’єкт завершать ремонтувати у 2022 році.