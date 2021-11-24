Фермерське господарство «ГАДЗ» відтепер виготовляє органічні пюре та соки

Соки та пюре з органічного яблука розпочало виготовляти фермерське господарство «ГАДЗ».

Продукти органічного походження відзначаються низкою переваг, наголошують у господарстві.

– Перш за все, такі продукти мають більше вітамінів, таких як А, Е, D. Також вони переважають за вмістом фосфору, мінеральних солей та заліза. А найважливіше – органічні продукти не містять жодних штучних речовин, гормонів, нітратів та інших добавок. Натуральні соки та пюре корисні для дітей та дорослих, зміцнюють імунітет та збагачують організм безліччю корисних елементів! –повідомляє ФГ «ГАДЗ».

Уже скоро органічні пюре та соки з’являться у фірмових магазинах ФГ «ГАДЗ». Наразі замовлення можна оформити онлайн.