14:00 | 24.11.2021
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Тернопільщина 

Аналогів в області немає: у тернопільській лікарні відкрили сучасну операційну (фото)

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Нову нейрохірургічну операційну відкрили у Тернопільській міській комунальній лікарні швидкої допомоги.

Операційна оснащена сучасною технікою, аналогів якій немає у жодній лікарні області. Там проводитимуть складні операції на нервовій системі та хребті.

“У новій операційній вже успішно провели перші операції найвищої категорії складності на головному та спинному мозку”, – зазначили на сторінці медзакладу у Facebook

Джерело: КНП “Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги”

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