Аналогів в області немає: у тернопільській лікарні відкрили сучасну операційну (фото)
Нову нейрохірургічну операційну відкрили у Тернопільській міській комунальній лікарні швидкої допомоги.
Операційна оснащена сучасною технікою, аналогів якій немає у жодній лікарні області. Там проводитимуть складні операції на нервовій системі та хребті.
“У новій операційній вже успішно провели перші операції найвищої категорії складності на головному та спинному мозку”, – зазначили на сторінці медзакладу у Facebook.
Джерело: КНП “Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги”