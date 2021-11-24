Аналогів в області немає: у тернопільській лікарні відкрили сучасну операційну (фото)

Нову нейрохірургічну операційну відкрили у Тернопільській міській комунальній лікарні швидкої допомоги.

Операційна оснащена сучасною технікою, аналогів якій немає у жодній лікарні області. Там проводитимуть складні операції на нервовій системі та хребті.

“У новій операційній вже успішно провели перші операції найвищої категорії складності на головному та спинному мозку”, – зазначили на сторінці медзакладу у Facebook.

Джерело: КНП “Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги”